В стране и мире Коронавирус В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом Кирилл Васин С начала пандемии в столице умерли 8603 человека. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в столице умерли 8603 человека, у которых подтвердился коронавирус. Сутками ранее Оперштаб сообщил о 75 умерших от COVID-19. Ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе новых заражений коронавирусом за неделю. По данным Организации, с 16 по 22 ноября общее число случаев заражения вирусом в мире выросло более чем на 4 миллиона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика