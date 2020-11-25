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В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Кирилл Васин
23:40 25.11.2020
С начала пандемии в столице умерли 8603 человека.
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в столице умерли 8603 человека, у которых подтвердился коронавирус.

Сутками ранее Оперштаб сообщил о 75 умерших от COVID-19.

Ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе новых заражений коронавирусом за неделю. По данным Организации, с 16 по 22 ноября общее число случаев заражения вирусом в мире выросло более чем на 4 миллиона.

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