Путин поручил создать Организационный комитет по подготовке к председательству в Арктическом совете

Президент РФ Владимир Путин в связи с председательством нашей страны в Арктическом совете в 2021-2023 годах своим указом постановил образовать Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства. Текст указа приводится на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что председателем комитета назначен вице-премьер РФ и полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Ранее Путин рассказал о реализации арктических проектов в России. По словам главы государства, при работе в арктическом регионе необходимо бережно относиться к природе, поэтому российские специалисты сделают все, что требуется для соблюдения экологических стандартов.