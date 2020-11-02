В России предложили возмещать плату за тестирование на коронавирус

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выступили с инициативой возмещать расходы граждан на услуги частных клиник по тестированию на COVID-19 из бюджетных средств. Организации уже направили соответствующие обращения главе межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Как объяснил глава СПРФ Петр Шелищ в беседе с «Известиями», в организации начали поступать обращения от членов семей пациентов с коронавирусом, жалующихся на то, что из-за слишком больших очередей в государственных медучреждениях, где тесты на COVID-19 можно сдавать бесплатно, они вынуждены делать их в частных клиниках за свой счет.

«Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них», - подчеркнул он.

Только за минувшие сутки в Москве скончались 53 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Таким образом, общее число умерших от опасной инфекции с начала пандемии в столице увеличилось до 6 873.

Ранее специалисты Новосибирского государственного университета пришли к выводу, что носящие очки люди оказываются в числе зараженных коронавирусом в пять раз реже, чем те, кто их не носит.