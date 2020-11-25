В стране и мире Адвокат Алибасова рассказал о причинах вызова продюсера в СК Алексей Курильченко Поводом для обращения стал имущественный спор с Федосеевой-Шукшиной. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: АГН Москва Global Look Press Адвокат Бари Алибасова Роман Кандауров прокомментировал вызов продюсера в Следственный комитет. По его словам, причиной стало обращение бывшей супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной. «Причиной послужило заявление со стороны Федосеевой-Шукшиной о том, что было якобы совершено хищение квартиры, которая была предметом разбирательств в Троицком районном суде. Решение было вынесено не в пользу Алибасова, но была подана апелляционная жалоба. Федосеева-Шукшина приняла решение не дожидаться решения суда, а перевести дело в уголовную плоскость» - сообщил «Звезде» адвокат. Также адвокат уточнил, что сотрудники СК провели опрос в рамках доследственной проверки и уточнили у продюсера о ходе проведения сделки передачи прав владения квартиры. По словам Кандаурова, сделка прошла честно и никаких признаков мошенничества не наблюдалось. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика