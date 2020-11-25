За прошедшие сутки Россия провела одну гуманитарную акцию в Сирии
В республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта.
© Фото: Минобороны России
Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что за прошедшие сутки представители Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Тартаб, расположенном в провинции Хасеке.
В ходе проведения акции местным жителям было выдано 440 продовольственных наборов. За все время гуманитарной операции было проведено более 2,6 тысяч акций.
Также в Центре сообщили, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра*». С турецкой стороны обстрелов зафиксировано не было.
*«Джабхат ан-Нусра»- террористическая организация, запрещенная в РФ