За прошедшие сутки Россия провела одну гуманитарную акцию в Сирии

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что за прошедшие сутки представители Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Тартаб, расположенном в провинции Хасеке.

В ходе проведения акции местным жителям было выдано 440 продовольственных наборов. За все время гуманитарной операции было проведено более 2,6 тысяч акций.

Также в Центре сообщили, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра*». С турецкой стороны обстрелов зафиксировано не было.

*«Джабхат ан-Нусра»- террористическая организация, запрещенная в РФ