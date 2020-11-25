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В Турции зафиксировали третий пик заболеваемости COVID-19

Ирина Киселенко
22:20 25.11.2020
В 15 провинциях рост случаев заражения усилился на 50%.
В Турции зафиксировали третий пик заболеваемости COVID-19
© Фото: Mustafa Kaya Xinhua Globallookpress

Третий пик пандемии коронавируса нового типа зафиксирован в ряде провинций Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Анкаре. Запись выступления министра размещена в Twitter.

«Некоторые провинции переживают третий пик. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», - сообщил журналистам глава Минздрава.

Также глава представительства сообщил, что рост числа заболевших коронавирусом наблюдается во всех провинциях страны.

«В 15 провинциях рост случаев заражения усилился на 50%», - добавил министр.

На 25 ноября 2020 в Турции зафиксировано 467 730 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 6 814 человек.

Ранее в Турции официально был введен запрет на курение в общественных местах для граждан и гостей страны. Вступившее в силу ограничение, контроль за исполнением которого лежит на турецком МВД, призван снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

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