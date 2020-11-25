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МИД Франции прокомментировал резолюцию о признании Карабаха

Ирина Киселенко
21:41 25.11.2020
Принятие резолюции не будет отражать политику французского правительства.
МИД Франции прокомментировал резолюцию о признании Карабаха
© Фото: Adrien Vautier Keystone Press Agency Globallookpress

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что признание Парижем независимости Нагорного Карабаха никому не пойдет на пользу.

«Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ. — Прим. ред.), ни Европе», — сказал он.

Он напомнил, что ни одно государство не признало Нагорный Карабах, в том числе и Армения.

Ранее Сенат Франции принял резолюцию, в которой прозвучал призыв к правительству признать Нагорный Карабах. В поддержку высказались 305 сенаторов, против проголосовал один.

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