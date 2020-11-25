В стране и мире МИД Франции прокомментировал резолюцию о признании Карабаха Ирина Киселенко Принятие резолюции не будет отражать политику французского правительства. © Фото: Adrien Vautier Keystone Press Agency Globallookpress Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что признание Парижем независимости Нагорного Карабаха никому не пойдет на пользу. «Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ. — Прим. ред.), ни Европе», — сказал он. Он напомнил, что ни одно государство не признало Нагорный Карабах, в том числе и Армения.



Ранее Сенат Франции принял резолюцию, в которой прозвучал призыв к правительству признать Нагорный Карабах. В поддержку высказались 305 сенаторов, против проголосовал один. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика