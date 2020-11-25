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Сенат Франции призывает правительство признать Нагорный Карабах

Ирина Киселенко
20:59 25.11.2020
В поддержку высказались 305 сенаторов, против проголосовал один.
Сенат Франции призывает правительство признать Нагорный Карабах
© Фото: Adrien Vautier Keystone Press Agency Globallookpress

Во Франции сенат принял резолюцию, в которой прозвучал призыв к правительству признать Нагорный Карабах. Резолюция носит рекомендательный характер.

«Сенат... призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира», - говорится в резолюции. 

В принятой резолюции сенат «осуждает военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников».

Также сенаторы призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября, сообщает РИА Новости.

Ранее для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов установлены контакты с командованием противоборствующих сторон и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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