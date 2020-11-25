Воздушный замок: в Крыму открылось для посещения восстановленное «Ласточкино гнездо»

Главная смотровая площадка Крыма – «Ласточкино гнездо» - была восстановлена после двухлетнего ремонта. Теперь туристы вновь смогут посетить замок, парящий над морем и насладиться видами.

По словам сотрудников музея, главная смотровая площадка Ласточкиного гнезда была в настолько аварийном состоянии, что могла обрушится в любой момент. Теперь же эта надежная конструкция полностью безопасна. Посетители обновленного замка не скрывают своего восторга и с интересом изучают все четыре комнаты музея.

Для восстановления смотровой площадки потребовалось укрепить не только здание, которое грозило обрушиться в любой момент, но и горную породу мыса Ай-Тодор. Из-за сильного ветра альпинистам пришлось работать с двойной страховкой.

На данный момент фасад полностью восстановлен – все швы и трещины были заделаны бетоном и армированы. Скала также был укреплена дополнительной опорой. На данный момент строители ведут реконструкцию морского причала – чтобы добраться для «Ласточкиного гнезда можно было и по воде.