На страже мира: как российским военнослужащим удалось вернуть покой в Алеппо

Запад упорно обвиняет Россию в ударах по Идлибу, а еще пару лет назад с таким же упорством российские военнослужащие подвергались критике за якобы удары по другому сирийскому городу - Алеппо. Сейчас он освобожден от террористов.

Одна из местных жительниц Сидра Заарар рассказывает, что война разделила ее жизнь пополам. В 2016 году, в самый разгар боев за Алеппо во время прогулки она попала под обстрел боевиков. Снарядом ее беременную старшую сестру убило на месте, Сидре оторвало ноги, она чудом выжила.

Сидру тогда спасли российские медики. Вначале, прямо там, в Алеппо, в военном госпитале, а потом переправили в Москву, на протезирование.

С тех пор девушка заметно повзрослела, и если не знать про ее трагедию - и не догадаться, что она пережила. Тогда от боли и обиды, она громко кричала и проклинала террористов, сегодня, больше молчит и старается не воспоминать прошлое.

«Конечно же, вспоминается только боль из-за этой ситуации, сложно чувствовать и вспоминать что-то другое. Чувствую только грусть. Сейчас много погибших и раненых. Здесь все сильно изменилось, даже отношения между людьми изменились. Раньше все было лучше. Я потеряла много друзей. Многие мои друзья переехали в другие страны из-за боевых действий», - рассказывает Сидра.

На протезировании в Москве она была уже дважды. Надо ехать и сейчас, но границы закрыты из-за коронавирусной инфекции.

«Москва очень красивый город. Я была на Красной площади, она очень красивая. Ходили по улицам, видели красивые магазины. Была в зоопарке, очень понравилось. Хотелось бы поблагодарить Александра Валерьевича за помощь и лечение. За то, что провели операцию, подарили радость. Очень хотелось бы встретиться с ними снова. Очень благодарна им за помощь, благодаря им я могу сейчас ходить. Мне дали возможность почувствовать себя полноценной», - признается девушка.

Лечить, кормить, мирить, следить за прекращением огня, поддерживать порядок на освобожденных территориях. Все эти годы - главные задачи и военных медиков, работающих в Сирии и сотрудников Центра по примирению враждующих сторон. Он был создан в феврале 2016, уже через полгода после начала военной операции, и представительства Центра сегодня есть во всех крупных городах страны.

И чем дальше, тем больше, российское присутствие в регионе, уже не столько ликвидация боевиков, но поддержание мира и восстановление нормальной жизни.

«Закончились прямые боестолкновения. Нет таких потерь, нет таких бомбежек, нет таких обстрелов, которые были до этого. Мы все-таки пришли к относительно спокойной стабильной жизни, которая периодически нарушается. Но это ни в какой мере нельзя сравнить с теми разрушениями и с теми лишениями, которые были в период обострений. Мы как посредники, которые улаживают все проблемы между Турцией и Сирией, между Турцией и курдами, между курдами и сирийцами и так далее. Мы в этом процессе непосредственно участвуем. Поэтому местные жители через нас пытаются решить свои вопросы переговорные. Поэтому мы в этот процесс завязаны и без нас этот узел не развязать», - уверен руководитель отделения ЦПВС по провинции Алеппо Сергей Есюнин.

Война закончена, готовьтесь к миру - это про сегодняшнюю Сирию. Нарушение режима перемирия сегодня одна из главных проблем. И чем дальше на север, в сторону зоны дэскалации – тем больше провокаций. Турецкие полицейские обвиняют сирийскую армию, правительственные войска - Турцию, а еще есть курды, вне закона находящиеся в нефтяных районах страны - американцы, и многочисленные племена.

Успокоить всех и договориться со всеми - задача, которая требует тончайшей дипломатической настройки.

«К нам поступают обращения со стороны шейхов, руководителей племен о том, что необходимо какую-то семью вывести на нашу территорию, решается вопрос с местными органами самоуправления, со службой безопасности сирийской арабской республики для того, чтобы проверили их на наличие или отсутствие связей с боевиками. Также у нас проводятся переговорные процессы, связанные с обменом пленными. У нас в сентябре месяце был обмен пленными в районе населенного пункта Мезнас. Меняли семью боевиков на наших сирийских военнослужащих. Семья боевиков уходила на ту сторону, а сирийские военнослужащие возвращались на эту», - говорит Есюнин.

Сотрудники Центра по примирению сторон, вместе с военной полицией отправляются в самые разрушенные и пострадавшие районы Сирии – доставить гуманитарную помощь.

Трасса М 4 - одна из лучших автодорог в Сирии, она построена перед самой войной и связывает промышленный центр страны - Алеппо, с другими крупными городами. Однако воспользоваться новым шоссе не успели: как только началась война, трассу захватили боевики и превратили в настоящий полигон для терактов.

Здесь и сегодня не всегда безопасно, а потому перевозка гуманитарных грузов осуществляется военными грузовиками «Урал» и «Камазами» под охраной БТР и бронеавтомобилей «Тигр».

«При выдаче гуманитарной помощи военная полиция осуществляет оцепление периметра, недопущение каких-либо нарушений, то есть обеспечение правопорядка. Встречают в основном с радостью, местные жители воспринимают нас как силу, обеспечивающую безопасность и правопорядок, а также стабильность в данном регионе», - заявил сотрудник военной полиции.

Сегодняшний пункт раздачи гуманитарной помощи – поселок Кафер-Хамра. Вернее - то, что от него осталось. Некогда богатый пригород Алеппо - разрушен практически до основания, но люди все равно возвращаются.

Кафер Хамра был под контролем боевиков дольше остальных пригородов Алеппо - целых восемь лет. Его освободили только полгода назад, в феврале 2020 года. До последнего времени боевики чувствовали себя здесь как дома, и с людьми не церемонились.

Муххамед ибн Омар - один из тех, кто лицом к лицу столкнулся с террористами. Он и его семья только вернулись в родной поселок, и пока ютятся у родственников.

«Когда пришли боевики, то начали убивать тех, у кого были деньги. Забирали их вещи, деньги, машины. Похищали и просили выкуп. С 2012 года они начали приходить, нападать. Заставляли нас платить им деньги, мы не платили. Запугивали нас, угрожали, убивали. Заставляли сдавать людей из сирийской армии, обещали за это большие деньги. Я им сказал нет. Все были вооружены. Они были не местными, иностранцы. Мы воевали с ними. Наши дети, жены, все мы были здесь. Боевики поставили возле наших домов танки. Они как дикари, хватали людей, убивали их и выставляли это на показ, чтобы все видели», - говорит Маххамед ибн Омар.

Российская помощь в операции по освобождению провинции Алеппо во многом уникальна. Боевики, прикрывались мирными жителями, женщинами и детьми, и было понятно, что бомбить плотные городские застройки невозможно.

Тогда восточный Алеппо был блокирован сирийскими войсками, российские ВКС с воздуха методично уничтожали склады и штабы террористов, и когда исход битвы стал очевиден, чтобы сохранить жизнь мирного населения, боевикам было предложено сдаться, сложить оружие и покинуть Алеппо через специальные коридоры.

В декабре 2016 года, все происходило на автовокзале Рамуси. Здесь состоялся самый большой обмен в Сирийской кампании беженцев на боевиков. Город покинули пять тысяч террористов.

«Сами видите картину происходящего и понимаете, как все изменилось. Здесь были боевики, они все разрушили и превратили жителей в живую мишень. Правительственные войска при помощи сил Российской Федерации смогли освободить эти районы от боевиков. Вы видите там район военного училища. Мы окружали боевиков в восточных районах. Им было предложено примириться. Те, которые согласились на примирение, они остались в своих домах, те, которые отказались, были выведены по инициативе сирийской стороны и при поддержке Центра примирения враждующих сторон. Боевики начали отступать, на запад, и наш президент сравнил это отступление с отступлением в Сталинграде», - объяснил заместитель губернатора Алеппо Мухамед Ханнуш.

Сочетание военной мощи и тонкой дипломатической работы - таков итог операции по освобождению Алеппо и сегодняшнего возвращения города к мирной жизни.

Главное сейчас, на этапе политического урегулирования - не растерять накопленные достижения. Но, похоже, иллюзий, о том, что же произошло в Сирии, уже не осталось ни у кого, в том числе у тех, кто пять лет назад, в своем стремлении к переменам, был готов поддержать даже террористов.

Вот только чтобы осознать, что все годы войны сирийских оппозиционеров просто использовали – всей Сирии пришлось заплатить слишком большую цену.