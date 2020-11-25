Небензя заявил, что РФ продолжит борьбу с террористами в Сирии, несмотря на защиту Запада
По мнению постпреда РФ при ООН, режим прекращения огня организован лишь для защиты боевиков.
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Постпред РФ при Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена продолжить борьбу с террористами в Сирии, несмотря на призывы западных стран ввести режим прекращения огня.
«Контртеррористические усилия будут продолжены, несмотря на попытки западных представителей защитить боевиков призывами о заключении с ними режима прекращения огня. Ребрендинг террористов мы не допустим», - сообщил Небензя.
Также постпред сообщил, что достоянием гласности стала информация о финансировании западными государствами медийных кампаний сторонников силового свержения законного правительства Сирии – «страшные и бесчеловечные ролики, снятые на деньги внешних спонсоров».