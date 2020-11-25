В стране и мире Небензя заявил, что РФ продолжит борьбу с террористами в Сирии, несмотря на защиту Запада Алексей Курильченко По мнению постпреда РФ при ООН, режим прекращения огня организован лишь для защиты боевиков. © Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress Постпред РФ при Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена продолжить борьбу с террористами в Сирии, несмотря на призывы западных стран ввести режим прекращения огня. «Контртеррористические усилия будут продолжены, несмотря на попытки западных представителей защитить боевиков призывами о заключении с ними режима прекращения огня. Ребрендинг террористов мы не допустим», - сообщил Небензя. Также постпред сообщил, что достоянием гласности стала информация о финансировании западными государствами медийных кампаний сторонников силового свержения законного правительства Сирии – «страшные и бесчеловечные ролики, снятые на деньги внешних спонсоров». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика