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Скованные льдом: как во Владивостоке справляются с последствиями сильнейшего циклона

Алексей Курильченко
Мария Герман
19:13 25.11.2020
Из-за неблагоприятной погоды город оказался парализован на целую неделю.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во Владивостоке продолжатся работы по ликвидации последствий циклона, из-за которого десятки тысяч жителей Приморья остались без электричества и теплоснабжения. По словам местных жителей, погода уже испытывала Владивосток на прочность, но никто не ожидал, что город будет парализован на целую неделю.

В городе уже установлены три новые ЛЭП взамен поваленных циклоном и смонтировали более километра провода. Вокруг новых линий убрали деревья – теперь ничто не помешает подаче электричества в столицу Приморья. В ремонтных службах отметили, что по предварительным подсчетам на полное восстановление всей системы подачи электроснабжения уйдет около месяца.

В городе также были организованы пункты обогрева с горячим питанием, раздачей питьевой воды и газовых баллонов. В пунктах работают волонтеры, которые оказывают помощь пожилым людям и инвалидам.

Из-за циклона в городе образовались многокилометровые пробки – движение осложняет очистка улиц от снега и упавших деревьев. Над ликвидации последствий работают как сотрудники коммунальных служб, так спасатели и военнослужащие.

Также ведутся работы по восстановлению движения по самому длинному вантовому мосту в мире – мост «Русский» был буквально скован льдом. Для устранения наледи на стальных тросах привлечены промышленные альпинисты. Для передвижения людей был организован паром, однако его пропускная способность ограничена – очереди выстраиваются далеко за пределы морского вокзала. Жители острова Русский в шутку назвали его островом Невезения – для того, чтобы попасть на работу им приходится вставать рано утром. Движение по мосту обещали восстановить в понедельник, однако теперь дата постоянно переносится.

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