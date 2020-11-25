КамАЗ встал на «дыбы» на шоссе в Самаре

В Самаре на Волжском шоссе кузов КамАЗа самопроизвольно открылся прямо на ходу. Водитель фуры ничего не смог сделать: самосвал, подобно трансформеру, вырос на пару этажей и въехал в дорожную арку, которая на такие габариты не была рассчитана. Тем не менее, конструкция удар выдержала, и многотонный КамАЗ взмыл кабиной вверх, зависнув между небом и землей.

В таком подвешенном состоянии шофер провел более часа, пока его не эвакуировали с помощью пожарной автолестницы. А очевидцы это время снимали происходящее на камеры мобильного телефона и выкладывали в Сеть.



Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам полиции.