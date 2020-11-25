Главные творения Фаберже увидят посетители выставки в Эрмитаже

В Эрмитаже открылась выставка, посвященная российскому ювелиру Карлу Фаберже. Выставка была подготовлена Эрмитажем совместно с музеями России и Германии.

В составе экспозиции можно увидеть подарочные и личные вещи монарших особ - диадемы, броши, браслеты, предметы быта и интерьера, которые располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков. Собраны произведения знаменитой серии пасхальных яиц.

Выставка «Фаберже - ювелир императорского двора» проходит в Гербовом зале Зимнего дворца с 25 ноября по 14 марта 2021 года.

Ранее правительство РФ выделило 3,8 миллиарда рублей на поддержку Минкульта, Эрмитажа и Большого театра. Субсидии решено предоставить учреждениям, которые были вынуждены приостановить работу из-за коронавируса.