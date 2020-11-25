В стране и мире Суд арестовал мужчину, удерживавшего детей в Колпино Алексей Курильченко Арест продлится до конца января. © Фото: Валентин Егоршин, РИА Новости В пресс-службе районного суда города Колпино сообщили о решении арестовать мужчину, который удерживал в квартире шестерых детей. «Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Б., срок меры - до 23 января 2021 года», - говорится в сообщении ведомства. Напомним, что 24 ноября мужчина забаррикадировался в съемной квартире с шестью детьми, угрожая им топором. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить преступника сдаться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика