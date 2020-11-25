Суд арестовал мужчину, удерживавшего детей в Колпино
Арест продлится до конца января.
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В пресс-службе районного суда города Колпино сообщили о решении арестовать мужчину, который удерживал в квартире шестерых детей.
«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Б., срок меры - до 23 января 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что 24 ноября мужчина забаррикадировался в съемной квартире с шестью детьми, угрожая им топором. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить преступника сдаться.