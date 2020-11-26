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Эксперт рассказал о целях флота США, нарушившего морские границы России в бухте Петра Великого

Алексей Курильченко
07:19 26.11.2020
Вторжение на территорию бухты Петра Великого несет в себе как военные, так и пропагандистские цели, считает Алексей Леонков
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Звезде» об истинных мотивах вторжения американского эсминца «Джон Маккейн» на территории бухты Петра Великого. По его словам, США нарушили конвенцию ООН об исторических заливах, которые были утверждены в 1987 году. Однако эксперт подчеркнул, что США не подписывали этот документ, не признавая морские границы России.

«Реализовав эту провокацию, американцы преследовали три цели. Первая – доказать миру, что флот США до сих пор является "хозяином морей". Также это вторжение имеет пропагандистский мотив – по предварительным данным президентом США станет Байден, который ранее показывал, что к России относится далеко не дружественно. Наконец, вторгаясь на нашу территорию, американцы хотели понять, как будет работать наша оборона на Дальнем Востоке - в частности противокорабельные системы, системы обнаружения связи и так далее. Думаю, что действия корабля "Адмирал Виноградов" показали, что Россия готова четко действовать по отношению к нарушителям границ России» - сообщил «Звезде» Леонков.

Во вторник большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. По данным Минобороны России, американский корабль уже несколько дней плавал вдоль российских территориальных вод в Японском море и 24 ноября зашел в залив Петра Великого и углубился за линию морской границы РФ на два километра.

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