В стране и мире Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу Алена Миронова Защита обжалует решение суда. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта. «Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта», - передает ТАСС слова адвоката Михаила Карапетяна. Адвокат добавил, что решение суда будет обжаловано в установленные законом сроки. Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки. Сам бывший губернатор не признает свою вину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика