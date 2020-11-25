Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
Защита обжалует решение суда.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта.
«Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта», - передает ТАСС слова адвоката Михаила Карапетяна.
Адвокат добавил, что решение суда будет обжаловано в установленные законом сроки.
Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки. Сам бывший губернатор не признает свою вину.