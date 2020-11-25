Москву накроет циклон «Таня»
Основной удар циклона придется на ночь 27 ноября.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Циклон «Таня», надвигающийся на Москву, накроет столичный регион 27 ноября.
«В пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с осадками, которые ожидаются преимущественно в виде дождей, вернутся оттепели, и температура повысится до +1…+3», - говорится на сайте «Метеоновостей».
Отмечается, что в выходные осадки ослабеют, а атмосферное давление станет интенсивно расти.
Рассчитывать на рост сугробов пока не приходится, считают синоптики, поскольку нынешний температурный режим отстает от календаря примерно на две недели.