Пропажу рукописей Дарвина в библиотеке Кембриджа заметили спустя 20 лет

В Великобритании в Кембриджской библиотеке пропали рукописи известного ученого Чарлза Дарвина. Пропажу двух записных книжек и наброска заметили спустя 20 лет. Последний раз работники архива видели книги в ноябре 2000 года. Не обнаружив их на своем месте, они предположили, что их переместили в другой раздел.

Теперь документы понадобились, а найти их не смогли. Стоимость утерянных рукописей исчисляется миллионами долларов. Кто-то предположил, что рукописи могли украсть «анти-дарвинисты». К розыску пропажи подключился Интерпол.

Ранее в Лондоне музей естествознания проверил коллекцию ученого Чарлза Дарвина на расизм.