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Дорогостоящий препарат для лечения спинальной мышечной атрофии включат в перечень жизненно важных лекарств

Алена Миронова
17:18 25.11.2020
Стоимость одной ампулы составляет порядка 8 миллионов рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Fotostand, K. Schmitt, Globallookpress
Спинраза

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о включении препарата «Спинраза», применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Эксперты отмечают, что эта инициатива позволит государству регулировать цену дорогостоящего препарата, а также может упростить процедуру предоставления лекарства нуждающимся пациентам.

В настоящий момент «Спинраза» - единственное зарегистрированное в Российской Федерации лекарство от спинальной мышечной атрофии. Препарат является одним из самых дорогих в мире - стоимость одной ампулы составляет порядка 8 миллионов рублей.

«Мне кажется, нельзя говорить, что после включения "Спинразы" в перечень ЖНВЛП получать препарат сразу станет легко и просто, - это, наверное, несбыточное ожидание. Тем не менее это позволит несколько улучшить ситуацию с доступом к лечению - прежде всего за счет фиксации цены на "Спинразу". Сегодня его можно продать хоть за 10 млн, хоть за 20 - насколько наглости хватает, за столько и продавайте», - передает RT слова директора благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольги Германенко.

Отмечается, что, когда препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, есть возможность установить предельную отпускную цену.

Первое лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии - «Спинраза» - появилось только в 2016 году. До этого болезнь считалась неизлечимой. В России препарат был зарегистрирован в 2019 году.

Разговоры о включении «Спинразы» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов велись последние несколько месяцев. В августе Минздрав РФ рекомендовал правительству поддержать данную инициативу.

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