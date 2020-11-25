Эксперт назвал спланированной провокацией США вторжение эсминца «Джон Маккейн» в залив Петра Великого

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков рассказал «Звезде» о причинах вторжения американского эсминца «Джон Маккейн» в залив Петра Великого. По его мнению, инцидент является провокацией, которая была спланирована на высшем уровне руководства США.

«Соединенные Штаты Америки целенаправленно провели провокацию, которая была спланирована руководством страны. Официально командование седьмого флота США объяснило, что инцидент произошел в рамках мероприятий по обеспечению свободы судоходства. Они не признают право считать бухту Петра Великого входящей в состав внутренних вод России. США и раньше проводили подобную провокацию в 2018 году – теперь все повторилось», - предположил Сивков.

Напомним, что, по данным Минобороны РФ, американский эсминец «Джон Маккейн» на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Затем, после предупреждения от противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Виноградов», американское судно вернулось в нейтральные воды.