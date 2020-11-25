В стране и мире Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии Алена Миронова Никто из членов экипажа не пострадал. © Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress Греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк, неподалеку от йеменской границы. «Судно "Аграри" было поражено примерно на 1 метр выше ватерлинии и получило пробоину. Было подтверждено, что экипаж находится в безопасности. Никто не пострадал», - передает Associated Press слова оператора судна. Сообщается, что судно подверглось нападению со стороны неизвестных. В настоящий момент на место происшествия прибыли официальные лица королевства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика