Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии
Никто из членов экипажа не пострадал.
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
Греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк, неподалеку от йеменской границы.
«Судно "Аграри" было поражено примерно на 1 метр выше ватерлинии и получило пробоину. Было подтверждено, что экипаж находится в безопасности. Никто не пострадал», - передает Associated Press слова оператора судна.
Сообщается, что судно подверглось нападению со стороны неизвестных. В настоящий момент на место происшествия прибыли официальные лица королевства.