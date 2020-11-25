Ученые выяснили, почему человек испытывает чувство отвращения

Исследователи и Великобритании доказали, что взгляд на отвратительные вещи может вызвать в организме реакцию, которая заставит отвернуться от неприятного зрелища. Для изучения этого феномена исследователи провели эксперимент на добровольцах. Им показывали картинки с неприятным содержанием и изучали реакцию организма.

В ходе эксперимента было доказано, что при виде чего-то неприятного мозг посылает в желудок электрические импульсы, заставляя то буквально съеживаться, что может заставить человека отвернуться или избежать контакта с неприятным объектом.

Как сообщили ученые изданию Daily Mail, чувство отвращения позволяет человеку выживать, побуждая избегать опасности. Однако у некоторых чувство отвращения может перейти в патологию, которое негативно отражается на психическом здоровье и общем уровне жизни.