Украина на год продлила срок действия пошлин на товары из России

Украинское правительство продлило действие специальных ограничений в отношении российских товаров до конца 2021 года. Решение было принято на заседании кабинета министров.

«Продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) относительно импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация», — отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, пишет ТАСС.

Аналогичное решение было принято украинским Кабмином в прошлом году. Тогда срок действия спецпошлин на ввоз товаров из России был продлен до 31 декабря 2020 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором сказано о ликвидации торговых представительств на территории Украины и Литвы.