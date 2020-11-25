Путин попросил Сечина доложить о новом проекте на Таймыре

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил главу «Роснефти» Игоря Сечина доложить о ходе работы на заводе «Звезда» и новом проекте на Таймыре.

«Игорь Иванович, вопросов наверняка много, но я просил бы начать с двух. Это новый ваш проект на севере, на Таймыре... И завод "Звезда", один из вопросов, которые там нужно было решать, - вопрос металлургического производства» - сообщил президент РФ.

По словам Сечина, на полуострове Таймыр будет реализован проект «Восток Ойл», в рамках которого будет сформирована нефтегазовая провинция, ресурсная база которой составит около 5 миллиардов тонн нефти. Также глава «Роснефти» поблагодарил президента за внимание к проекту.

Ранее сообщалось, что Путин отложил свой рабочий визит в Саров из-за нелетной погоды. Вместо этого российский лидер проведет ряд встреч в Москве, включая и встречу с главой «Роснефти».