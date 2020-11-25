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Лавров призвал США избегать «авантюр» на Ближнем Востоке

Ирина Киселенко
15:57 25.11.2020
Такие авантюры могут нанести серьезнейшие угрозы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил американское правительство об опасности «авантюр» на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

«Вмешательство США и их союзников и в Ираке, и в Сирии, и в Ливии не сделало жизнь ни в одной из этих стран лучше. Лишь создало проблемы, которые граждане этих стран, соответствующие политики, правительства вынуждены теперь преодолевать», - заявил Лавров.

По словам руководителя МИД РФ, такие авантюры могут нанести серьезнейшие угрозы для всего региона.

Ранее Лавров рассказал о готовности России поставлять Ираку военную технику и вооружение. Глава Министерства обороны Ирака Джума Инад планирует в ближайшее время посетить Россию с визитом, где вопросы возможности поставок военной продукции в страну будут обсуждаться.

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