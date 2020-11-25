Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Результаты тестов на коронавирус появятся на сайте госуслуг

Алексей Курильченко
15:52 25.11.2020
Новый сервис позволит загружать информацию о тестировании в личный кабинет пользователя.
Результаты тестов на коронавирус появятся на сайте госуслуг
© Фото: mos.ru

На Едином портале госуслуг РФ запущен новый сервис, который позволит пользователям узнавать результаты тестов на коронавирус через личный кабинет. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития РФ.

«Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус"», - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отметили, что публикация результатов будет публиковаться спустя час после из получения. На данный момент загрузку результатов исследований осуществляют более 450 организаций, которые проводят забор анализов.

Отмечается, что новый сервис позволит создать доверенный инструмент получения справок и избавит от необходимости направлять документ в Роспотребнадзор после приезда из-за рубежа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:57 В стране и мире
Видео
Лавров призвал США избегать «авантюр» на Ближнем Востоке
14:51 В стране и мире
Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды
14:22 В стране и мире
Госдума приняла закон о приостановке индексации окладов госслужащих в 2021 году
14:00 ОПК
Видео
Российская боевая машина «Лотос» завершила приемо-сдаточные испытания
12:36 В стране и мире
Путин вернется в активный график командировок в регионы
Популярное
Популярное
Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа
Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.