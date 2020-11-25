Результаты тестов на коронавирус появятся на сайте госуслуг

На Едином портале госуслуг РФ запущен новый сервис, который позволит пользователям узнавать результаты тестов на коронавирус через личный кабинет. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития РФ.

«Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус"», - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отметили, что публикация результатов будет публиковаться спустя час после из получения. На данный момент загрузку результатов исследований осуществляют более 450 организаций, которые проводят забор анализов.

Отмечается, что новый сервис позволит создать доверенный инструмент получения справок и избавит от необходимости направлять документ в Роспотребнадзор после приезда из-за рубежа.