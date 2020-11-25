В Москве арестован бизнесмен, обвиняемый в хищении 600 млн рублей у Департамента имущества

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании директора ОАО, который обвиняется в хищении 600 миллионов рублей у Департамента имущества Москвы. Бизнесмен провел ряд финансовых операций, которые позволили создать фиктивную кредитную задолженность и выдать ОАО в качестве банкрота.

«Акции акционерного общества по заниженной стоимости выкупила аффилированная со злоумышленником фирма и завладела объектами недвижимости, расположенными в центре Москвы. По предварительным данным, причиненный государству ущерб превысил 600 млн рублей», - сообщила Волк.

МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.