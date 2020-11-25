Шестеро детей из Колпино находятся в тяжелой степени истощения

В Санкт-Петербурге после заточения в квартире шестеро детей находятся в крайней степени истощения, но сейчас угрозы для их здоровья нет. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

«Врачи отмечают крайнюю степень истощения, очень низкий гемоглобин, анемическое состояние. Это говорит о том, что дети не питались полноценно, у всех у них проблемы желудочно-кишечного свойства, которые связаны с плохими санитарными условиями, в которых они находились », - сказала Митянина.

По словам уполномоченного в настоящее время им ничего не угрожает.

«Как только у врачей пропадут всякие опасения за их здоровье, они вернутся в семью», - добавила Митина.

С матерью пострадавших детей предложили находиться рядом с детьми в больнице, но на связь она не выходит.

«После вчерашнего допроса в полиции она ушла, и пока местонахождение ее неизвестно. Как только она появится, ей возможность общения с детьми будет обеспечена», - отметила омбудсмен.

Ранее в полицию Колпинского района поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей.

По данным администрации Колпинского района, захват произошел в ходе конфликта между супругами. Оба супруга состоят на учете в агентстве занятости населения в Архангельской области, в Петербурге живут в съемной квартире, доход семьи состоит из мер социальной поддержки и пособий по безработице.