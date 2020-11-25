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Появились фото с места инцидента с вертолетом в аэропорту Волгограда

Алена Миронова
15:58 25.11.2020
Никто из находившихся на борту не пострадал.
Появились фото с места инцидента с вертолетом в аэропорту Волгограда
© Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Появились первые фотографии с места инцидента с вертолетом Ми-8, который зацепился за мачту освещения при посадке в аэропорту Волгограда.

© Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Пилот и пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 12 часов 50 минут, при осуществлении парковки на территории аэропорта г. Волгограда, вертолет зацепил мачту электроосвещения, в результате чего у воздушного судна повреждены лопасти и хвостовая часть», - сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

© Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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