Появились фото с места инцидента с вертолетом в аэропорту Волгограда

Появились первые фотографии с места инцидента с вертолетом Ми-8, который зацепился за мачту освещения при посадке в аэропорту Волгограда.

© Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Пилот и пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 12 часов 50 минут, при осуществлении парковки на территории аэропорта г. Волгограда, вертолет зацепил мачту электроосвещения, в результате чего у воздушного судна повреждены лопасти и хвостовая часть», - сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

© Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.