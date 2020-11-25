В Приморье без отопления остается около трех тысяч человек

В пресс-службе Минэнерго РФ сообщили о том, что число жителей Приморья, остающихся без теплоснабжения, сократилось до 3.3 тысяч человек.

«Под контролем Минэнерго России продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения потребителей во Владивостоке. Число потребителей, остающихся без тепла, снизилось до 3 300 человек с 6 500 человек» - сообщили в ведомстве.

Также в Минэнерго отметили, что на данный момент без электроснабжения остаются 5.8 тысяч человек в пяти населенных пунктах. Ранее сообщалось, что в ходе ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье энергетики восстановили электричество в домах более 100 тысяч жителей.