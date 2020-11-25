Московских водителей предупредили о гололедице

В Москве автомобилистам, которые не сменили летнюю резину, посоветовали не пользоваться автотранспортом из-за предстоящей гололедицы. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Настоятельно просим водителей, не сменивших летнюю резину, не выезжать сегодня на дороги. Соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения и будьте внимательны - на дорогах гололедица», - рассказали в ЦОДД ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень опасности из-за гололеда. Температура воздуха будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов. Однако уже завтра синоптики обещают небольшой мороз, в связи с чем столбики термометров опустятся до -3 градусов. Во второй половине дня выпадет снег и станет скользко. Водителям и пешеходам на дорогах следует быть осторожнее.