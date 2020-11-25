Россия направила в Польшу запрос о правовой помощи по делу о крушении самолета Качиньского

Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о правовой помощи по уголовному делу о крушении самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском с просьбой передать фонограмму его телефонного разговора с братом во время полета.

В Следственном комитете России отметили, что не остается сомнений в обстоятельствах авиакатастрофы и ее причинах.

«Все собранные российским следствием данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости. Подтверждением тому являются многочисленные судебные экспертизы, в рамках которых тщательным образом были исследованы фрагменты борта "Ту-154М"», - рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Отмечается, что для российской стороны принципиально важно не оставить без ответа ни один вопрос, касающийся этой трагедии. В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов.