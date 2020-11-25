В московских аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов

По информации сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропортах Москвы задержаны и отменены более 20 рейсов.

В частности, на 1.40 по Москве 25 ноября во Внуково один рейс задержан и девять отменены, в Домодедово отменены три рейса, а в Шереметьево – восемь.

Ранее москвичам сообщили, что в первый день этой недели они могли почувствовать себя хуже в связи с изменением погодных условий. Это обусловлено сниженным количеством кислорода в воздухе и низким атмосферным давлением.