В стране и мире Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды Алексей Курильченко В среду президент встретится с Игорем Сечиным. © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин отложил свой рабочий визит в Саров из-за нелетной погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», - сказал Песков. Также пресс-секретарь отметил, что президент продолжит работу в Москве и проведет ряд рабочих встреч, включая встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика