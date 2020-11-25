Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды
В среду президент встретится с Игорем Сечиным.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин отложил свой рабочий визит в Саров из-за нелетной погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», - сказал Песков.
Также пресс-секретарь отметил, что президент продолжит работу в Москве и проведет ряд рабочих встреч, включая встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.