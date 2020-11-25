Около 900 тонн льда сняли с моста на острове Русский во Владивостоке

Почти 900 тонн льда, образовавшегося во время снежного циклона, сняли с моста на острове Русский во Владивостоке.

«На мосту на острове Русский уже сняли 890 тонн льда. Осталось снять еще около 1 тысячи тонн», - сообщает правительство Приморья.

В субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский. Оно до сих пор не открыто.

В Приморье в ночь с четверга прошел снег и ледяной дождь, поднялся сильный ветер. У многих жителей региона по причине непогоды отсутствуют свет, вода и теплоснабжение. В крае нарушено движение по автомобильным дорогам, закрыты паромные переправы, задерживаются авиарейсы. В субботу осадки везде прекратились. В регионе действует режим ЧС.