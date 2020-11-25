Эксперт оценил степень защищенности персональных данных россиян

По данным различных опросов, 66% россиян считают нормальным сбор персональной информации о них для контроля во время пандемии коронавируса; 76% граждан выступили за использование правоохранителями алгоритмов распознавания лиц в целях безопасности, 54% готовы предоставить свои персональные данные лишь для цифровых пропусков и еще 55% считают, что должны сами решать, к каким персональным данным допустить государство, и только 30% уверены в защищенности собранной им информации. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, как хранится и защищается информация о россиянах.

«Система всегда характеризуется не ошибками, они всегда бывают, а временем их исправления. Все зависит от того, насколько оперативны наши разработчики, программисты и владельцы данных. Ростелеком сейчас неплохо справляется и с госуслугами, и с сайтами президента и государства - мы с вами не слышали, чтобы кто-то их вскрывал», - заявил он.

Клименко подчеркнул, что в случае обратной ситуации это стало бы сразу известно, так как воровство данных всегда происходит с какой-то целью. Он признал, что вредоносные действия хакеров имеют место быть, но, в сравнении с другими потенциально опасными вещами, Интернет еще никому не сделал катастрофически плохо.

«Мне кажется, мы больше боимся неизвестного и каких-то страшных историй. Я не думаю, что какие-то фундаментальные важные истории могут нанести ущерб гражданам», - сказал Клименко в программе «Сегодня утром».

Ранее он также рассказал о повсеместном введении QR-кодов на территории Китая. В КНР ранее уже была введена рейтинговая система населения, поэтому, по его словам, «коды здоровья» стали лишь малой частью всего контроля, который присутствует в Китае со стороны правительства.