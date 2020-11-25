В Роскачестве предупредили о способах мошенничества в Telegram

В ноябре 2020 года сразу у множества популярных каналов в Telegram, которые имеют сотни тысяч подписчиков, попытались отобрать управление площадками через фишинговую переписку. Попытку крупного мошенничества зафиксировали и предотвратили.

Как предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества обычный пользователь мессенджера точно так же, как и любой администратор канала, легко может стать жертвой мошенников. И в этом случае он лишится не просто раскрученной площадки, приносящей доход, а своих персональных и платежных данных.

Злоумышленники готовятся к разговору с потенциальной «жертвой», маскируя свою операцию под рекламные переговоры. В конце разговора они могут «уболтать» собеседника скачать архивный файл якобы с презентацией продукта, рекламу которого они хотят оплатить. На самом деле данный архив содержит вредоносную программу, которая отбирает управление аккаунтом в Telegram и передает данные злоумышленнику. Скачивать такие программы, которые внутри содержат множество самораспаковывающихся файлов, ни в коем случае не нужно, пояснили эксперты.

Точно также не стоит переходить по ссылкам на сайты с сомнительными адресами с лозунгами «Деньги на карту каждому», которые предлагают «легкий заработок», вложения во время кризиса и другой «бесплатный сыр» только для того, чтобы заманить человека в «мышеловку». Другой вариант обмана мошенников - письмо с сообщением о выигрыше за подписку на канал, который можно получить, перейдя по такой же сомнительной подставной ссылке.