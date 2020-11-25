Сын Ширвиндта рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусом отца
По предварительным данным, Александр Ширвиндт проведет в больнице около недели.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress
Состояние зараженного коронавирусом худрука Московского театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта оценивается как хорошее. Об этом сообщил в комментарии «Звезде» сын - телеведущий Михаил Ширвиндт.
«Все замечательно. Идет на поправку. Все, слава богу, в легкой форме. Будем надеется, что так и будет продолжаться», - сказал он.
По словам телеведущего, Ширвиндт-старший находится в больнице уже второй день. По предварительным данным, лечение продлится около недели.