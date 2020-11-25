Вертолет Ми-8 зацепился за мачту освещения при посадке в аэропорту Волгограда
В результате инцидента никто не пострадал.
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В среду, 25 ноября, в аэропорту Волгограда вертолет Ми-8 Южного таможенного управления при заруливании на место стоянки задел лопастями мачту освещения. Об этом сообщила «Звезде» пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
«Командир вертолета Ми-8 при заруливании на место стоянки не справился с управлением и задел лопастями мачту освещения. В результате и мачта, и само воздушное судно были повреждены», - сказала Голодова.
В результате инцидента никто не пострадал.