В стране и мире Вертолет Ми-8 зацепился за мачту освещения при посадке в аэропорту Волгограда Светлана Головина В результате инцидента никто не пострадал. © Фото: Минобороны России В среду, 25 ноября, в аэропорту Волгограда вертолет Ми-8 Южного таможенного управления при заруливании на место стоянки задел лопастями мачту освещения. Об этом сообщила «Звезде» пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. «Командир вертолета Ми-8 при заруливании на место стоянки не справился с управлением и задел лопастями мачту освещения. В результате и мачта, и само воздушное судно были повреждены», - сказала Голодова. В результате инцидента никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика