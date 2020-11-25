В стране и мире Госдума приняла закон о приостановке индексации окладов госслужащих в 2021 году Алена Миронова Инициатива не затронет региональных чиновников. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, приостанавливающий индексацию окладов федеральных государственных служащих в 2021 году. Документ предлагает приостановить до 1 января 2022 года действие части 11 статьи 50 закона «О государственной гражданской службе РФ», предусматривающей ежегодную индексацию окладов по должностям федеральной гражданской службы с учетом уровня инфляции. «Если в цифрах, то 37,7 миллиона рублей бюджетных ассигнований на 2021 год позволит сэкономить данный законопроект», - отмечается в стенограмме заседания Госдумы 21 октября. Инициатива не затронет региональных чиновников, поскольку их индексация устанавливается законами субъектов России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика