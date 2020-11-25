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Под колпаком QR: эксперт рассказал о массовом контроле за гражданами КНР в пандемию

Егор Левин
14:04 25.11.2020
По мнению Германа Клименко, если китайское государство говорит носить маски, граждане страны не будут думать, насколько это действительно необходимо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Shen Bohan, XinHua, Globallookpress

Весной 2019 года в Китае массово ввели так называемые «коды здоровья» - QR-коды с персональными кодами китайских граждан. Применяются они так же массово, во всех сферах жизни, в частности, собирает данные о количестве заболевших какой-либо инфекцией и маркирует карту районов города тем или иным цветом в зависимости от их количества. «Код здоровья» сканируется каждый раз, когда гражданин оказывается в общественном месте. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко напомнил, что подобному методу контроля предшествовали несколько похожих ступеней.

«Из-за пандемии мы забыли, что в Китае была давно созданная рейтинговая система. Без нее не было бы сейчас “паспорта здоровья” - лишь малой части системы слежения китайского государства за населением. Сперва появились рейтинги - классический скоринг, как люди покупают, что люди делают, собранный в одно место. Возникает вопрос, доверять ли государству персональные данные? Но в Китае такой вопрос не стоит», - поделился он.

По словам Клименко, в рассмотрении такого вопроса стоит не забывать про китайский менталитет, который заключается в массовом соблюдении устанавливаемых норм и правил.

«Азиатское мировоззрение - более общественное. Можно сравнивать с муравьями, с пчелами: муравьи бегут в разные стороны, но все равно достигают цели, а пчелы очень упорядочены. И если государство говорит, что нужно носить маски, все просто берут и носят маски», - сказал председатель совета в эфире программы «Сегодня утром».

Сравнив Китай и Россию, Клименко отметил, что при наличии тех же исходных, в РФ все работает несколько иначе по тем же причинам. По его словам, «законы можно принять те же, только китайцев надо завезти».

Ранее сообщалось, что систему кодов на территории Москвы могут распространить на предприятия торговли. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что систему добровольно применяют многие предприятия общественного питания, поэтому она может найти применение и в других предприятиях торговли.

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