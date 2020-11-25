В Кремле заявили, что ситуация в Карабахе не обострит конфликт в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации на Донбассе вследствие реваншистских настроений в Киеве.

«Не дает», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Обе стороны должны обменяться военнопленными.

Для контроля за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В Кремле подчеркивают, что главное для России - интересоваться тем, как сохранить недавно установленный мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех перемещенных лиц, беженцев и как отслеживать сохранение этого мира.