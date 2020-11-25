Известный вирусолог допустил возможность лабораторной доработки SARS-CoV-2

Коронавирус, ставший причиной распространившейся по миру в 2020 году пандемии, мог быть искусственно изменен. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов Евгений Кунин.

Специалист отметил, что вирус в принципе может быть адаптирован к клеткам человека в лабораторных исследованиях, однако каких-либо подтверждений того, что SARS-CoV-2 был модифицирован таким образом, нет.

Кунин также отметил, что в этом вирусе присутствует подозрительный фрагмент генома, который, в соответствии с научными заключениями, не мог появится ни путем дупликации, ни путем рекомбинации с геномами того же вируса.

«Единственный путь ее возникновения - рекомбинация с какими-то клеточными генами», - цитируют эксперта «Известия».

Кунин указал, что подобное могло произойти, когда коронавирус находился в организме животного, в том числе, летучей мыши, однако в настоящий момент говорить что-то с определенностью трудно.

Ранее сообщалось, что на территории Сибири был обнаружен новый вариант коронавируса, который определенными мутациями отличается от первоначального.