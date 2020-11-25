МВД РФ перечислили основания для аннулирования водительских прав

Проект приказа МВД РФ об административном регламенте ведомства о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений перечислили восемь оснований, по которым правоохранители могут аннулировать водительское удостоверение.

Водителя могут лишить документа на право вождения автомобилем, если срок водительского удостоверения истек, изменились содержащиеся в нем персональные данные владельца или из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения.

«Если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально», - цитирует документ РИА Новости.

Аннулировать права могут также при их выдаче с нарушениями, утрате документа, а также выдаче нового удостоверения.

Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.