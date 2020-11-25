Полиция задержала водителя машины, протаранившей ворота ведомства канцлера ФРГ
На данный момент детали произошедшего устанавливаются.
© Фото: Amichai Stein, Twitter
Полиция Берлина задержала водителя, автомобиль которого врезался в ворота ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
«У ворот здания стоит машина - сейчас уточняем, направил ли ее водитель. Он был взят под стражу», - говорится в Twitter-аккаунте ведомства.
В результате инцидента один человек пострадал. Сейчас медики оказывают ему помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.