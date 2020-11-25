Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Объявлен список номинантов на премию «Грэмми»

Алена Миронова
13:54 25.11.2020
Больше всего номинаций получила американская певица Бейонсе.
Объявлен список номинантов на премию «Грэмми»
© Фото: Jose Hernandez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов на музыкальную премию «Грэмми» 2021 года. Список опубликован на сайте премии.

Больше всего номинаций – девять – получила певица Бейонсе. По шесть номинаций у кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт, рэпера Roddy Ricch и поп-певицы Дуа Липы.

В категории «Альбом года» представлены соул-группа Black Pumas (альбом Black Pumas), рок-группа Coldplay (альбом Everyday life), английский певец Jacob Collier (альбом Djesse Vol. 3), рок-группа Haim (альбом Women in music), британская певица Дуа Липа (альбом Future Nostalgia), американский певец Post Malone (альбом Hollywood’s bleeding), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (альбом Folklore) и певица Jhene Aiko (альбом Chilombo).

Среди номинантов также исполнитель из России. Это пианист Даниил Трифонов, которого выдвинули на номинацию «Лучшее соло-исполнение классической музыки» за проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».

Леонид Агутин не вошел в число номинантов. Ранее певец заявил, что его совместный альбом с гитаристом Ал Ди Меолой «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист премии в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший латинский поп-альбом».

«Грэмми» – музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается более чем в 80 номинациях по результатам голосования активных членов академии.

63-я церемония вручения награды пройдет 31 января.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:36 В стране и мире
Путин вернется в активный график командировок в регионы
12:28 В стране и мире
Видео
Автомобиль врезался в ворота ограждения резиденции Меркель в Берлине
11:58 ОПК
Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые отстрелялся ракетой «Уран» в Приморье
09:51 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
08:20 В стране и мире
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
Популярное
Популярное
Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа
Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.