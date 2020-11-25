Объявлен список номинантов на премию «Грэмми»

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов на музыкальную премию «Грэмми» 2021 года. Список опубликован на сайте премии.

Больше всего номинаций – девять – получила певица Бейонсе. По шесть номинаций у кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт, рэпера Roddy Ricch и поп-певицы Дуа Липы.

В категории «Альбом года» представлены соул-группа Black Pumas (альбом Black Pumas), рок-группа Coldplay (альбом Everyday life), английский певец Jacob Collier (альбом Djesse Vol. 3), рок-группа Haim (альбом Women in music), британская певица Дуа Липа (альбом Future Nostalgia), американский певец Post Malone (альбом Hollywood’s bleeding), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (альбом Folklore) и певица Jhene Aiko (альбом Chilombo).

Среди номинантов также исполнитель из России. Это пианист Даниил Трифонов, которого выдвинули на номинацию «Лучшее соло-исполнение классической музыки» за проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».

Леонид Агутин не вошел в число номинантов. Ранее певец заявил, что его совместный альбом с гитаристом Ал Ди Меолой «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист премии в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший латинский поп-альбом».

«Грэмми» – музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается более чем в 80 номинациях по результатам голосования активных членов академии.

63-я церемония вручения награды пройдет 31 января.