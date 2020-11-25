В стране и мире В Центробанке прокомментировали возможность снижения ключевой ставки Алена Миронова Эльвира Набиуллина назвала российский бюджет достаточно устойчивым. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента заявила о том, что Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки. «У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас еще ставки далеки от нуля. У нас есть возможность и пространство снижать процентные ставки. Кроме того, у нас бюджет достаточно устойчив, у него низкий дефицит и низкий государственный долг, несмотря на то, что в этом году бюджет занимал гораздо больше, чем обычно», - заявила Набиуллина. Глава ведомства подчеркнула, что в использовании нестандартных инструментов Центробанка необходимости нет. Двадцать третьего октября Центробанк РФ принял решение не менять уровень ключевой ставки по итогам заседания совета директоров. Таким образом, она осталась на уровне 4,25% годовых. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика