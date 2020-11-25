В Крыму после реставрации открыли «Ласточкино гнездо»

Легендарный символ Крыма - дворец-замок «Ласточкино гнездо» - открыли после завершения реставрационных работ. В торжественной церемонии принял участие глава республики Сергей Аксенов.

«Это начало новой жизни такого замечательного объекта, как "Ласточкино гнездо". Это событие демонстрирует процветание российского Крыма», - отметил он на церемонии открытия.

С 2011 года доступ на смотровую площадку дворца-замка на высоте более 40 метров над морем был перекрыт из-за аварийного состояния плиты и фундамента.

Реставрация была запущена в 2019 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Строители выполнили усиление скального основания, фундамента, подпорной стенки и плиты балкона первого этажа. Кроме того, был отремонтирован фасад замка с воссозданием декоративных элементов, подсветки фасада и скального основания.

Общая стоимость реставрации превысила 87 миллионов рублей.

В помещениях дворца планируется проводить выставки как из собраний музейных учреждений, так и персональные выставки художников.