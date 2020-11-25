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Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше

Алена Миронова
12:55 25.11.2020
Это произошло в июле 2020 года.
Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше
© Фото: Fortune, Keystone Press Agency, Globallookpress

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что в июле у нее случился выкидыш.

«После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я села на пол с сыном на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, держа на руках своего первенца, что я теряю второго ребенка», - написала Меган в статье для The New York Times.

Несколько часов спустя герцогиня уже была в больнице со своим мужем принцем Гарри. Оба они плакали из-за общей потери.

В статье под названием «Мы делим потери» Меган Маркл призывает чаще спрашивать у окружающих «Ты в порядке?». Она отметила, что это единственный способ начать исцеление.

«В этом году многие из нас достигли критического уровня. В 2020 году потери и боль преследовали каждого из нас», — написала герцогиня.

Меган Маркл стала ее королевским высочеством герцогиней Сассекской после свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась 19 мая 2018 года. 6 мая 2019 года у Меган и Гарри родился первый ребенок, Арчи.

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